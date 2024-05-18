Pınar Karşıyaka-Galatasaray yarı final için karşılaşacak!

Pınar Karşıyaka-Galatasaray play-off serisinde yarı finalist pazar günü İzmir'de belirlenecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Pınar Karşıyaka-Galatasaray yarı final için karşılaşacak!
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18 Mayıs 2024 14:04
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisinin üçüncü ve son maçında Pınar Karşıyaka ile Galatasaray Ekmas İzmir'de karşılaşacak.

Galip takımın adını play-off yarı finaline yazdıracağı Pınar Karşıyaka-Galatasaray Ekmas karşılaşması saat 20.30'da Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak.

İzmir'de ilk maçı 96-95 kaybeden Pınar Karşıyaka, dün İstanbul'daki müsabakayı 90-87 alarak seride eşitliği sağladı.

Yarınki müsabakayı kazanacak ekip yarı finalde Anadolu Efes'in rakibi olacak.

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