Pınar Karşıyaka-Galatasaray yarı final için karşılaşacak!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisinin üçüncü ve son maçında Pınar Karşıyaka ile Galatasaray Ekmas İzmir'de karşılaşacak.
Galip takımın adını play-off yarı finaline yazdıracağı Pınar Karşıyaka-Galatasaray Ekmas karşılaşması saat 20.30'da Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak.
İzmir'de ilk maçı 96-95 kaybeden Pınar Karşıyaka, dün İstanbul'daki müsabakayı 90-87 alarak seride eşitliği sağladı.
Yarınki müsabakayı kazanacak ekip yarı finalde Anadolu Efes'in rakibi olacak.
Galip takımın adını play-off yarı finaline yazdıracağı Pınar Karşıyaka-Galatasaray Ekmas karşılaşması saat 20.30'da Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak.
İzmir'de ilk maçı 96-95 kaybeden Pınar Karşıyaka, dün İstanbul'daki müsabakayı 90-87 alarak seride eşitliği sağladı.
Yarınki müsabakayı kazanacak ekip yarı finalde Anadolu Efes'in rakibi olacak.
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