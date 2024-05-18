Altay'da Salih ve Sefa'dan veda sinyali

TFF 1'inci Lig'de küme düşen Altay'da yeni sezon öncesi sağ bek Salih Sarıkaya ile stoper Sefa Özdemir'in takım arkadaşlarıyla vedalaştığı öğrenildi.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Altay'da Salih ve Sefa'dan veda sinyali
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18 Mayıs 2024 14:31
Sözleşmeleri devam eden iki oyuncunun kendilerine kulüp aradığı belirtildi. Alacaklarını tahsil etmek için kulübe ihtarname gönderen Salih ve Sefa'ya ödeme yapılmaması halinde iki futbolcu serbest kalma hakkı kazanacak.

Salih bu sezon ligde 32 maçta 1 gol, 1 asistle oynadı. Sefa ise 31 müsabakada görev yaptı.

Altay camiası 29 Mayıs'ta şirketleşme gündemiyle yapılacak olağanüstü genel kurula odaklanırken, transfer yasağı bulunan İzmir temsilcisinin kadroda kan kaybı yaşamamak için kaynak arayışlarını sıklaştırdığı bildirildi.

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