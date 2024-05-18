İzmir'de gençlerin katılımıyla yol koşusu yapıldı

İzmir'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında 11'inci "19 Mayıs Yol Koşusu" yapıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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İzmir'de gençlerin katılımıyla yol koşusu yapıldı
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18 Mayıs 2024 14:28
İzmir'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında 11'inci "19 Mayıs Yol Koşusu" gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesince düzenlenen yarışa kaydolan 16-34 yaş grubundaki yaklaşık bin genç sporcu, koşunun başlama noktası olan Cumhuriyet Bulvarı'nda toplandı.

Sporcular, yarışmanın başlama saatine kadar birlikte ısınma hareketleri yaptı.

Startın ardından sporcular, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'ndaki Sadıkbey tramvay durağından start noktasına dönerek 10 kilometrelik parkuru tamamladı.

Yarışmalar sonucunda 6 yaş grubu kategorisinde dereceye giren toplam 36 kadın ve erkek sporcuya ödülleri verildi.

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