Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında derbi maçta 19 Mayıs Pazar günü Galatasaray'a konuk olacak.
RAMS Park'ta oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak.
Arda Kardeşler'in yöneteceği karşılaşmada Mehmet Emin Tuğral ve Süleyman Özay yardımcı hakem olarak görev alacak.
Ligde oynadığı 36 maçta 29 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 yenilgi alan Fenerbahçe, topladığı 93 puanla lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde ikinci sırada bulunuyor.
Süper Lig'in son 2 haftasına girilirken, sarı-lacivertli takım, derbi mücadelesini kazanarak şampiyonluk umutlarını son haftaya taşımaya çalışacak.
Fenerbahçe'nin ligi şampiyon olarak tamamlaması için Galatasaray ve İstanbulspor'u mağlup etmesi, Galatasaray'ın da son hafta Konya deplasmanında kaybetmesi gerekiyor. Galatasaray'a ise şampiyonluk için kalan 2 maçta 1 puan yetecek.
BİLYONER'DE DEV DERBİYE OYNAMAK İÇİN TIKLA!
- Fenerbahçe'de 3 eksik
Derbi öncesinde Fenerbahçe'de 3 eksik bulunuyor.
Mondihome Kayserispor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Rodrigo Becao'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan İsmail Yüksek ve İrfan Can Kahveci, yarın oynanacak mücadelede forma giyemeyecek.
- Fenerbahçe rakibine ligde 3 maçtır gol atamıyor
Sarı-lacivertli ekip, ezeli rakibiyle ligde son 2 sezonda oynadığı 3 maçta 2 mağlubiyet, 1 beraberlik yaşarken bu maçlarda gol atamadı.
2022-2023 sezonunda iç sahada ve deplasmanda rakibine 3-0'lık skorlarla kaybeden Fenerbahçe, bu sezon Galatasaray'la iç sahada oynadığı maçtan da 0-0'lık beraberlikle ayrıldı.
RAMS Park'ta oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak.
Arda Kardeşler'in yöneteceği karşılaşmada Mehmet Emin Tuğral ve Süleyman Özay yardımcı hakem olarak görev alacak.
Ligde oynadığı 36 maçta 29 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 yenilgi alan Fenerbahçe, topladığı 93 puanla lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde ikinci sırada bulunuyor.
Süper Lig'in son 2 haftasına girilirken, sarı-lacivertli takım, derbi mücadelesini kazanarak şampiyonluk umutlarını son haftaya taşımaya çalışacak.
Fenerbahçe'nin ligi şampiyon olarak tamamlaması için Galatasaray ve İstanbulspor'u mağlup etmesi, Galatasaray'ın da son hafta Konya deplasmanında kaybetmesi gerekiyor. Galatasaray'a ise şampiyonluk için kalan 2 maçta 1 puan yetecek.
BİLYONER'DE DEV DERBİYE OYNAMAK İÇİN TIKLA!
- Fenerbahçe'de 3 eksik
Derbi öncesinde Fenerbahçe'de 3 eksik bulunuyor.
Mondihome Kayserispor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Rodrigo Becao'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan İsmail Yüksek ve İrfan Can Kahveci, yarın oynanacak mücadelede forma giyemeyecek.
- Fenerbahçe rakibine ligde 3 maçtır gol atamıyor
Sarı-lacivertli ekip, ezeli rakibiyle ligde son 2 sezonda oynadığı 3 maçta 2 mağlubiyet, 1 beraberlik yaşarken bu maçlarda gol atamadı.
2022-2023 sezonunda iç sahada ve deplasmanda rakibine 3-0'lık skorlarla kaybeden Fenerbahçe, bu sezon Galatasaray'la iç sahada oynadığı maçtan da 0-0'lık beraberlikle ayrıldı.