Xavi'den ayrılık iddialarına cevap

Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez, Rayo Vallecano karşılaşması öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Xavi, hakkındaki ayrılık haberlerinin gerçeği yansıtmadığını söyledi ve, "Bu haberleri bilmiyorum ve ilgilenmiyorum. Başkanın, Deco ve Yuste'nin güveni tam. Durumumla ilgili hiçbir şey değişmedi." dedi.
Kulüpteki projelerinin devam ettiğini söyleyen İspanyol teknik adam, "Bu kadro olağanüstü bir kaliteye sahip. Önümüzdeki sezon şampiyon olmaya çalışacağız. Projemiz niteliğini koruyor." diye konuştu.
Xavi Hernandez, ocak ayında yaptığı açıklamada sezon sonunda takımdan ayrılacağını söylemişti. Xavi, daha sonra kulübün kararıyla gelecek sezon kalacağını açıkladı. Xavi ile devam kararının ardından kısa bir süre sonra kulübün bir kez daha genç teknik adam ile yollarını ayırma düşüncesinde olduğu iddia edilmişti.
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Xavi, hakkındaki ayrılık haberlerinin gerçeği yansıtmadığını söyledi ve, "Bu haberleri bilmiyorum ve ilgilenmiyorum. Başkanın, Deco ve Yuste'nin güveni tam. Durumumla ilgili hiçbir şey değişmedi." dedi.
Kulüpteki projelerinin devam ettiğini söyleyen İspanyol teknik adam, "Bu kadro olağanüstü bir kaliteye sahip. Önümüzdeki sezon şampiyon olmaya çalışacağız. Projemiz niteliğini koruyor." diye konuştu.
Xavi Hernandez, ocak ayında yaptığı açıklamada sezon sonunda takımdan ayrılacağını söylemişti. Xavi, daha sonra kulübün kararıyla gelecek sezon kalacağını açıkladı. Xavi ile devam kararının ardından kısa bir süre sonra kulübün bir kez daha genç teknik adam ile yollarını ayırma düşüncesinde olduğu iddia edilmişti.
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