Bandırmaspor: "Play-off biraz zor olacak"

Ankara Keçiörengücü'nü 2-1 yenen Teksüt Bandırmaspor'da teknik direktör Yusuf Şimşek, son maçlarını kazanarak play-off'a kalmak istediklerini belirtti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Bandırmaspor: 'Play-off biraz zor olacak'
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05 Mayıs 2024 19:20
Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında konuk ettiği Ankara Keçiörengücü'nü 2-1 yenen Teksüt Bandırmaspor'da teknik direktör Yusuf Şimşek, son maçlarını kazanarak play-off'a kalmak istediklerini belirtti.

Şimşek, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmaya iyi başladıklarını fakat şanssız bir gol yediklerini söyledi.

Üç puan aldıkları için mutlu olduklarını anlatan Şimşek, şöyle konuştu:

"Özellikle bize, kulübe, yönetime inanan oyuncu arkadaşlarımıza ve çalışan personellerimize teşekkür ediyorum. Üç puan almak güzel, mutluyuz. Bir maçımız kaldı, hedefimiz hep play-off'a kalmaktı, biraz zor olacak ama Allah inşallah kalbimize göre verir. Galibiyeti onursal başkanımıza, yönetimimize ve buraya kadar gelerek destekleyen taraftarlarımıza armağan ediyoruz."

Şimşek, Adanaspor maçını kazanarak play-off'a kalmak istediklerini sözlerine ekledi.

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