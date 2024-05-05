Dries Mertens ligin sonuna damga vuruyor

Galatasaray'ın tecrübeli oyuncusu Dries Mertens, ligin son döneminde büyük bir çıkış gösterdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Dries Mertens ligin sonuna damga vuruyor
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05 Mayıs 2024 19:59
Son güncelleme 05 Mayıs 2024 20:37
Galatasaray'ın tecrübeli oyuncusu Dries Mertens, ligin son döneminde büyük bir çıkış gösterdi.

Sivasspor maçında 2 gol ve 1 asist yaparak takımını sırtlamaya devam eden Belçikalı oyuncu, ligde çıktığı son 7 maçta 12 gole direkt katkı yaptı.

Bu süreçte 3 gol 7 asistlik performans gösteren 37 yaşındaki yıldız oyuncu, nispeten yavaş başladığı sezonun son döneminde takımına çok büyük katkı sağlamış oldu.

Dries Mertens, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 47 resmi maçta 11 gol 17 asistlik performansa ulaştı.

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