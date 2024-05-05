Galatasaray, rekorunu geliştirdi!

Galatasaray, Sivasspor galibiyetiyle birlikte Süper Lig tarihinde üst üste kazanma rekorunu bir maç daha artırdı.
Sarı-kırmızılı ekip, Sivasspor karşısındaki 6-1'lik farklı galibiyetle birlikte ligde üst üste 16. maçını kazandı.
Geçen haftaki Yukatel Adana Demirspor galibiyetiyle Süper Lig'de en uzun galibiyet serisi rekorunu kıran Galatasaray, bu başarısına bir zafer daha ekledi.
Sarı-kırmızılı ekip, Sivasspor karşısındaki 6-1'lik farklı galibiyetle birlikte ligde üst üste 16. maçını kazandı.
Geçen haftaki Yukatel Adana Demirspor galibiyetiyle Süper Lig'de en uzun galibiyet serisi rekorunu kıran Galatasaray, bu başarısına bir zafer daha ekledi.
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