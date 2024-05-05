İtalya Serie A'nın 35. haftasında Milan ile Genoa karşı karşıya geldi. San Siro'da oynanan mücadele 3-3 beraberlikle sonuçlandı.



Genoa, 5. dakikada Mateo Retegui'nin penaltıdan attığı golle öne geçti. Milan, 45. dakikada Alessandro Florenzi ile eşitliği sağladı.



Konuk ekip Genoa, Trabzonspor'un eski yıldızı Caleb Ekuban'ın kafa golüyle yeniden öne geçti.



Milan, 72'de Gabbia ve 75'te Olivier Giroud'nun golleriyle geriden gelip öne geçti.



Mücadeleyi bırakmayan Genoa, 87. dakikada Malick Thiaw'ın kendi kalesine attığı golle eşitliği sağladı.



Son 4 maçta 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Milan, 71 puanla ikinci sıradaki yerini korudu. Genoa ise 43 puana yükseldi.



Milan, gelecek hafta Cagliari'yi ağırlayacak. Genoa ise Sassuolo ile karşılaşacak.





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