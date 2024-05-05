Yedinci maç sonunda gülen taraf Cleveland Cavaliers!

NBA Doğu Konferansı Play-off yedinci maçında Cleveland Cavaliers ile Orlando Magic karşı karşıya geldi. FieldHouse'da oynanan maçı Cleveland Cavaliers, 106-94 kazandı.
Cleveland'da Donovan Mitchell, 39 sayı, 9 ribaund ve 5 asistle yıldızlaştı. Orlando'da Paolo Banchero'nun 36 sayı, 16 ribaund performansı galibiyete yeterli olmadı.
Bu sonuçla birlikte Cleveland, seride durumu 4-3'e getirerek adını Doğu Konferansı yarı finaline yazdırdı.
Cleveland, yarı finalde Boston Celtics ile karşı karşıya gelecek.
Cleveland'da Donovan Mitchell, 39 sayı, 9 ribaund ve 5 asistle yıldızlaştı. Orlando'da Paolo Banchero'nun 36 sayı, 16 ribaund performansı galibiyete yeterli olmadı.
Bu sonuçla birlikte Cleveland, seride durumu 4-3'e getirerek adını Doğu Konferansı yarı finaline yazdırdı.
Cleveland, yarı finalde Boston Celtics ile karşı karşıya gelecek.
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