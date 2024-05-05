Sakaryaspor'da Tuncay Şanlı ile ayrılık!

1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, ligdeki son hafta öncesi teknik direktör Tuncay Şanlı ile yollarını ayırdı. Öte yandan Sakaryaspor, Tuncay Şanlı sonrası Coşkun Demirbakan ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Sakaryaspor'da Tuncay Şanlı ile ayrılık!
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05 Mayıs 2024 19:46
Son güncelleme 05 Mayıs 2024 20:26
1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, teknik direktör Tuncay Şanlı ile yollarını ayırdı.

Sakaryaspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Teknik direktörümüz Tuncay Şanlı ile gerçekleştirilen karşılıklı görüşmeler neticesinde yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine bugüne kadarki emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

SON HAFTA RAKİP DERBİDE KOCAELİ

Tuzlaspor'a 2-0 kaybeden Sakaryaspor, ligde 3. sırada yer alıyor. Sakaryaspor, ligin son haftasında Kocaelispor ile karşı karşıya gelecek.

TUNCAY ŞANLI'NIN PERFORMANSI

Ligin 5. haftasında teknik direktörlüğe getirilen Tuncay Şanlı yönetiminde 29 maça çıkan Sakaryaspor, 15 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

YENİ HOCA AÇIKLANDI

Sakaryaspor, Tuncay Şanlı ile ayrılığın ardından kısa süre içinde yeni teknik direktörünü açıkladı. Sakaryaspor'da teknik direktörlük görevine Coşkun Demirbakan getirildi.

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