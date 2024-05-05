Sakaryaspor'da Tuncay Şanlı ile ayrılık!

1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, teknik direktör Tuncay Şanlı ile yollarını ayırdı.



Sakaryaspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:



"Teknik direktörümüz Tuncay Şanlı ile gerçekleştirilen karşılıklı görüşmeler neticesinde yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine bugüne kadarki emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."



SON HAFTA RAKİP DERBİDE KOCAELİ



Tuzlaspor'a 2-0 kaybeden Sakaryaspor, ligde 3. sırada yer alıyor. Sakaryaspor, ligin son haftasında Kocaelispor ile karşı karşıya gelecek.



TUNCAY ŞANLI'NIN PERFORMANSI



Ligin 5. haftasında teknik direktörlüğe getirilen Tuncay Şanlı yönetiminde 29 maça çıkan Sakaryaspor, 15 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.



YENİ HOCA AÇIKLANDI



Sakaryaspor, Tuncay Şanlı ile ayrılığın ardından kısa süre içinde yeni teknik direktörünü açıkladı. Sakaryaspor'da teknik direktörlük görevine Coşkun Demirbakan getirildi.





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