Portekiz Süper Ligi'nde Rui Duarte'nin ekibi Braga evinde Gonçalo Santos'un yönetimindeki Casa Pia'yı 4-3 mağlup etti.



Municipal de Braga Stadyumu'nda oynanan maçta Braga'nın gollerini 12. dakikada Alvaro Djalo, 60 ve 88. dakikalarda Abel Ruiz ve 64. dakikada Rodrigo Zalazar kaydetti. Braga'da Alvaro Djalo, 74 ve 75. dakikalarda gördüğü sarı kartların ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.



Casa Pia'nın gollerini 35. dakikada Yuki Soma, 51. dakikada Leonardo Lelo ve 72. dakikada Paulo Oliveira kendi ağlarına gönderdi.



Braga'da Serdar Saatçı karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.



Bu sonuçla birlikte Braga puanını 65'e yükselterek UEFA Avrupa Ligi iddiasını sürdürürken, Casa Pia 35 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki maç haftasında Braga deplasmanda Vitoria Guimaraes ile karşılaşırken, Casa Pia sahasında Moreirense ile karşılaşacak.





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