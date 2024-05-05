1. Lig'de playoff yarışı nefes kesti! İşte son durum

Eyüpspor ve Göztepe'nin Süper Lig vizesi aldığı Trendyol 1. Lig'in sondan bir önceki haftası olan 33. haftada playoff heyecanı zirve yaptı.



Statü gereği 3. sıradaki takım doğrudan playoff finaline yükselecek. Bu yüzden 3. sırada bitirmenin önemli olduğu ligde 9. sıraya kadar olan takımlar mücadelenin içerisinde yer kapma mücadelesi veriyor.



SAKARYASPOR YENİLSE DE 3. SIRADA KALDI



Haftaya 3. sırada başlayan Sakaryaspor, evinde kümede kalma mücadelesi veren Tuzlaspor'u ağırladı. Tuzlaspor, 57. dakikada Streli Mamba ve 90+6. dakikada Sadık Baş'ın golleriyle büyük bir sürprize imza attı.



Sakaryaspor, kritik 3 puan kaybı yaşamasına rağmen 57 puanla diğer rakiplerinin puan kaybı yaşamasıyla birlikte 3. sıradaki yerini korudu.



BODRUMSPOR 4. SIRAYA YÜKSELDİ



Bodrumspor ile Kocaelispor, kritik maçta Bodrum İlçe Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi Bodrumspor, 3-0'lık skorla kazanarak sıralamada yukarıya tırmandı.



Bodrumspor'a galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Kenan Özer, 39. dakikada Samet Yalçın ve 66. dakikada Musah Muhammed kaydetti.



Bu sonucun ardından Bodrumspor, 56 puana yükseldi ve 4. sıraya çıktı. Kocaelispor ise son 3 haftada aldığı 2 mağlubiyetle 55 puanda kaldı ve 6. sıraya indi.



ÇORUM'DAN SON 2 HAFTADA 2 KRİTİK MAĞLUBİYET



Yenilmezlik serisi geçen hafta bozulan Çorum FK, sahasında Şanlıurfaspor'u ağırladı. Çorum, küme düşme hattındaki rakibiyle 1-1 berabere kaldı



25. dakikada Hakan Barış ile bir penaltıdan faydalanamayan Çorum, 63. dakikada 1. Lig'in gol kralı Marco Paixao'nun golüyle geriye düştü. Çorum'a beraberliği getiren golü 89. dakikada Loick Landre kaydetti.



Son 2 maçında 5 puan kaybeden Çorum FK, 56 puanla 5. sıraya indi. Şanlıurfaspor ise bu galibiyetle 35 puana yükseldi.



BANDIRMASPOR, FOTOĞRAFIN İÇİNE GİRDİ



Haftaya 8. sırada ve playoff hatının dışında başlayan Bandırmaspor, sahasında Keçiörengücü'nü 2-1 mağlup ederek 7. sıraya yükseldi.



Keçiörengücü 22. dakikada Malaly Dembele'nin golüyle öne geçse de Bandırmaspor, 41. dakikada Moussa Kalilou Djitte ve 63. dakikada Mustafa Çeçenoğlu'nun golleriyle kazandı.



Bandırmaspor, bu galibiyetle birlikte puanını 50'ye yükseltti ve averajla 7. sıraya çıktı.



GENÇLERBİRLİĞİ UMUDUNU KORUYOR



Gençlerbirliği, küme düşmesi haftalar önce kesinleşen Giresunspor'u ağırladı ve sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.



Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren golü 69. dakikada 38 yaşındaki Mustafa Yatabare kaydetti.



Başkent ekibi bu galibiyetle birlikte puanını 50'ye çıkardı ve Bandırmaspor'un arkasında averajla 8. sırada kaldı.



BOLUSPOR TARİHİ FIRSATI GERİ TEPTİ



Haftaya 7. sırada ve playoff fotoğrafı içerisinde başlayan Boluspor, deplasmanda Manisa FK'ye 1-0 mağlup olarak şok yaşadı. Boluspor'u yıkan golü 4. dakikada Sandro Lima kaydetti.



Boluspor, 50 puanda kaldı ve averajla 9. sıraya indi.



TOPLU SONUÇLAR



Altay 0-2 Adanaspor

Bandırmaspor 2-1 Keçiörengücü

Bodrumspor 3-0 Kocaelispor

Çorum 1-1 Şanlıurfaspor

Gençlerbirliği 1-0 Giresunspor

Manisa 1-0 Boluspor

Sakaryaspor 0-2 Tuzlaspor

Ümraniyespor 2-0 Erzurumspor



34. HAFTA MAÇLARI



Kocaelispor - Sakaryaspor

Göztepe - Bodrum

Tuzlaspor - Gençlerbirliği

Boluspor - Çorum

Adanaspor - Bandırmaspor

Erzurumspor - Eyüpspor

Keçiörengücü - Altay

Şanlıurfaspor - Manisa



PUAN DURUMU



1. (72) Eyüpspor

2. (69) Göztepe

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3. (57) Sakaryaspor

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4. (56) Bodrumspor

5. (56) Çorum

6. (55) Kocaelispor

7. (50) Bandırmaspor

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8. (50) Gençlerbirliği

9. (50) Boluspor





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