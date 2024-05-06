Galatasaray'ın bileği bükülmüyor!

Galatasaray, Sivasspor galibiyetiyle birlikte Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 23 maça yükseltti.
Galatasaray, Süper Lig'deki son 23 müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi.
Bu sezonki tek yenilgisini 12. haftada deplasmanda Atakaş Hatayspor karşısında yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 23 lig maçında 21 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.
Galatasaray, Süper Lig'deki son 23 müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi.
Bu sezonki tek yenilgisini 12. haftada deplasmanda Atakaş Hatayspor karşısında yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 23 lig maçında 21 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.