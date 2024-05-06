Galatasaray'ın bileği bükülmüyor!

Galatasaray, ligde oynadığı son 23 maçta mağlubiyet yaşamadı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'ın bileği bükülmüyor!
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05 Mayıs 2024 21:50
Son güncelleme 06 Mayıs 2024 01:27
Galatasaray, Sivasspor galibiyetiyle birlikte Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 23 maça yükseltti.

Galatasaray, Süper Lig'deki son 23 müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi.

Bu sezonki tek yenilgisini 12. haftada deplasmanda Atakaş Hatayspor karşısında yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 23 lig maçında 21 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

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