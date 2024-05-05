Galatasaray, Fenerbahçe'nin rekorunu kırdı!

Galatasaray, sahasında ağırladığı Sivassspor'u 6-1'lik skorla mağlup etti.
Sarı-kırmızılılar, bu galibiyetle birlikte puanını 96'ya yükseltti ve rekor kırdı.
Galatasaray, 96 puanla birlikte Süper Lig tarihinde en çok puan toplayan takım oldu. Bu rekor daha önce Fenerbahçe'ye aitti. (93 puan)
Sarı-kırmızılılar, bu galibiyetle birlikte puanını 96'ya yükseltti ve rekor kırdı.
Galatasaray, 96 puanla birlikte Süper Lig tarihinde en çok puan toplayan takım oldu. Bu rekor daha önce Fenerbahçe'ye aitti. (93 puan)
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