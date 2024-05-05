Galatasaray, Fenerbahçe'nin rekorunu kırdı!

Sivasspor galibiyetiyle birlikte puanını 96 yapan Galatasaray, Süper Lig tarihinde en çok puan toplayan takım oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, Fenerbahçe'nin rekorunu kırdı!
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05 Mayıs 2024 20:59
Galatasaray, sahasında ağırladığı Sivassspor'u 6-1'lik skorla mağlup etti.

Sarı-kırmızılılar, bu galibiyetle birlikte puanını 96'ya yükseltti ve rekor kırdı.

Galatasaray, 96 puanla birlikte Süper Lig tarihinde en çok puan toplayan takım oldu. Bu rekor daha önce Fenerbahçe'ye aitti. (93 puan)

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