Bayern Münih'in önemli isimlerinden Serge Gnabry, Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Real Madrid ile oynayacakları rövanş karşılaşması öncesi konuştu.



Alman futbolcu, "Şanslar yaratmalı ve bunları değerlendirmeliyiz. İlk maçta bir veya iki gol daha fazla atabilirdik. Yakaladığımız fırsatları gole çevirme konusunda daha iyi olmalıyız." dedi.



Bayern Münih ile Real Madrid, Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Almanya'da 2-2 berabere kalmıştı.



İki ekip, 2-2'in rövaşında 8 Mayıs Çarşamba günü İspanya'da karşı karşıya gelecek.





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