Gnabry'den Real Madrid için açıklama!

Bayern Münih forması giyen Serge Gnabry, Real Madrid maçı için, "Şanslar yaratmalı ve bunları değerlendirmeliyiz." dedi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Gnabry'den Real Madrid için açıklama!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Mayıs 2024 17:27
Son güncelleme 05 Mayıs 2024 17:29
Bayern Münih'in önemli isimlerinden Serge Gnabry, Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Real Madrid ile oynayacakları rövanş karşılaşması öncesi konuştu.

Alman futbolcu, "Şanslar yaratmalı ve bunları değerlendirmeliyiz. İlk maçta bir veya iki gol daha fazla atabilirdik. Yakaladığımız fırsatları gole çevirme konusunda daha iyi olmalıyız." dedi.

Bayern Münih ile Real Madrid, Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Almanya'da 2-2 berabere kalmıştı.

İki ekip, 2-2'in rövaşında 8 Mayıs Çarşamba günü İspanya'da karşı karşıya gelecek.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery