20 Ocak
Kairat Almaty-Club Brugge
18:30
20 Ocak
Bodo/Glimt-M.City
20:45
20 Ocak
Kopenhag-SSC Napoli
23:00
20 Ocak
Villarreal-Ajax
23:00
20 Ocak
Real Madrid-AS Monaco
23:00
20 Ocak
Inter-Arsenal
23:00
20 Ocak
Tottenham-B. Dortmund
23:00
20 Ocak
Olympiakos-Leverkusen
23:00
20 Ocak
Sporting CP-PSG
23:00
20 Ocak
Preston North End-Hull City
22:45

Galatasaray'ın kurtuluş günü

F.Bahçe yenilgisi ve G.Antep beraberliği, sarı-kırmızılı camiayı kenetledi. Cimbom, yarınki kader sınavını kazanıp, temiz bir sayfa açacak. Aksi halde çanlar yönetim ve Okan Buruk için çalacak.

Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Galatasaray'ın kurtuluş günü
Galatasaray camiası, zor bir süreçten geçerken tüm dikkatini yarın Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid ile oynayacağı kader maçına verdi.

Son dönemde alınan sonuçlar, sarı-kırmızılıları derinden sarstı. Süper Kupa'yı F.Bahçe'ye kaptırmanın izleri hâlâ tazeyken, Gaziantep karşısında alınan beraberlik ağır yaralar açtı.

Lookman, Fofana, Frattesi gibi transferlerin gerçekleşmemesi de tuz biber ekti.


RAMS Park'taki Atletico Madrid maçı sadece Avrupa'da ilk 8'e kalma mücadelesi değil, aynı zamanda temiz bir sayfa açma fırsatı. Kazanılması halinde moral üst seviyeye çıkacak, ligdeki tökezlemeler unutulmaya yüz tutacak.

Aksi takdirde, yönetim ve teknik ekip için çanlar çalmaya başlayacak; sezon başındaki iddialı kadro yapısına rağmen yaşanan iniş çıkışlar sorgulanacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
16 Kayserispor 18 2 9 7 16 34 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.