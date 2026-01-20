İşte Kerem Aktürkoğlu'nun ilacı!

Fenerbahçe'nin sezon başında transfer ettiği Kerem Aktürkoğlu, son haftalardaki suskun performansıyla dikkat çekiyor.
Milli oyuncu, Süper Lig'de son olarak 9 Kasım'da fileleri havalandırdı. O tarihten bu yana 6 maçta gol atma başarısı gösteremedi. Alanyaspor maçında ise 62. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı.
TEDESCO'NUN DÜŞÜNCESİ
Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, ligde son dönemde suskun kalan Kerem Aktürkoğlu'nun, sırtı dönük bir santrforla performansının artacağına inanıyor.
Sarı-lacivertliler, hem marka hem oyun sistemi nedeniyle santrfor transferi için çalışmalarını büyük bir titizlikle yürütüyor.
Süper Lig'de 14 maçta 1 golü olan Kerem, 3 de asist yaptı.
