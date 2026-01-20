Orkun Kökçü'ye övgü!

Beşiktaş, sahasında ağırladığı Kayserispor'u 90+5. dakikada El Bilal Toure'nin kafa golüyle 1-0 mağlup etti.
Beşiktaş'ın attığı golde asisti yapan isim kaptan Orkun Kökçü oldu. Milli futbolcu, asistinin yanı sıra orta sahadaki hırslı oyunu ve başarısıyla da dikkat çekti.
"EN ÇALIŞKAN VE VERİMLİ"
Mücadeleyi değerlendiren Ömer Üründül, "Takımın en çalışkan ve verimli ismi kaptan Orkun Kökçü." diye konuştu.
Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı 25 yaşındaki futbolcu, Kayserispor maçında asist ile skora katkı sağlamasına rağmen henüz ağları havalandıramadı.
GOL SORUSUNA CEVAP
Maç sonunda "Gol gelmedi ama asist geldi. Neler söylersin?" sorusuna cevap veren milli futbolcu gülerek, "Artık o gol gelsin. Kafamda o gol" dedi ve "Denedim. Bu artık girsin diye düşündüm ama aslında o da olmamalı. Geçmişe baktığımda, o pozisyonlarda daha kolay gol buluyordum. O kafamda, yavaş yavaş geliyoruz. İnşallah en çabuk şekilde ilk golü bulurum. İlk golü attığımda devamının geleceğini biliyorum. Çalışmaya devam." ifadelerini kullandı.
