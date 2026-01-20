20 Ocak
Kairat Almaty-Club Brugge
18:30
20 Ocak
Bodo/Glimt-M.City
20:45
20 Ocak
Kopenhag-SSC Napoli
23:00
20 Ocak
Villarreal-Ajax
23:00
20 Ocak
Real Madrid-AS Monaco
23:00
20 Ocak
Inter-Arsenal
23:00
20 Ocak
Tottenham-B. Dortmund
23:00
20 Ocak
Olympiakos-Leverkusen
23:00
20 Ocak
Sporting CP-PSG
23:00
20 Ocak
Preston North End-Hull City
22:45

Beşiktaş'tan bu kez Portekiz'e gidiyorlar!

Son dönemde Portekiz'den transferleriyle dikkat çeken Beşiktaş, bu kez Demir Ege Tıknaz ve Rafa Silva'yı Portekiz'e göndermeye hazırlanıyor.

calendar 20 Ocak 2026 09:19
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Beşiktaş'ta Demir Ege Tıknaz ve Rafa Silva, Portekiz'e transfer oluyor.

Siyah-beyazlılar, 21 yaşındaki genç futbolcusu Demir Ege Tıknaz'ın transferi için Portekiz'den Braga ile anlaşma sağladı.

Beşiktaş'ta süreci krize dönüşen Rafa Silva'nın da Benfica'ya geri dönmesi bekleniyor.

Son dönemde Portekiz'den yaptığı transferlerle dikkat çeken Beşiktaş, iki transferin resmileşmesiyle birlikte bu kez Portekiz'e oyuncu göndermiş olacak.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
16 Kayserispor 18 2 9 7 16 34 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
