20 Ocak
Kairat Almaty-Club Brugge
18:30
20 Ocak
Bodo/Glimt-M.City
20:45
20 Ocak
Kopenhag-SSC Napoli
23:00
20 Ocak
Villarreal-Ajax
23:00
20 Ocak
Real Madrid-AS Monaco
23:00
20 Ocak
Inter-Arsenal
23:00
20 Ocak
Tottenham-B. Dortmund
23:00
20 Ocak
Olympiakos-Leverkusen
23:00
20 Ocak
Sporting CP-PSG
23:00
20 Ocak
Preston North End-Hull City
22:45

Singo için karar Yener İnce'de

Galatasaray'ın yıldız savunmacısı Wilfried Singo'nun Atletico Madrid maçı kadrosunda olup olmayacağına Yener İnce karar verecek.

calendar 20 Ocak 2026 09:10
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Yaklaşık 3 aydır sahalardan uzak kalan Wilfried Singo'nun, Atletico Madrid mücadelesindeki durumuna 'rapor' karar verecek.

Kulüp doktoru Yener İnce'nin vereceği rapor doğrultusunda hareket edecek olan teknik direktör Okan Buruk, son kararını son antrenmanın ardından verecek.

Wilfried Singo, pazartesi günü yapılan Atletico Madrid maçı antrenmanında yer almadı.


YENER İNCE'NİN AÇIKLAMASI

A Spor yorumcusu Levent Tüzemen, Gaziantep maçı sonunda yine canlı yayında açıklamalarda bulundu ve ilk yarıda Singo ile ilgili sözlerinin ardından Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce'nin kendisine mesaj attığını söyledi. Tüzemen, "Yener İnce, Singo ile ilgili mesaj attı, "Adale değil tendon sakatlığı. İyileşti ancak çok yüksek riskli. 70 değil, 52 gün oldu ve maalesef oynaması için daha erken." dedi." diye konuştu.

OKAN BURUK NE DEDİ?

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maç öncesi yaptığı açıklamada, "Singo bu maçta yok. Bir sonraki maça (Atletico Madrid) yetiştirebilecek miyiz, Karagümrük maçına mı dönecek bakacağız. Doktor raporuna göre dikkatli gidiyoruz." dedi.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
16 Kayserispor 18 2 9 7 16 34 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
