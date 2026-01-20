20 Ocak
Kairat Almaty-Club Brugge
18:30
20 Ocak
Bodo/Glimt-M.City
20:45
20 Ocak
Kopenhag-SSC Napoli
23:00
20 Ocak
Villarreal-Ajax
23:00
20 Ocak
Real Madrid-AS Monaco
23:00
20 Ocak
Inter-Arsenal
23:00
20 Ocak
Tottenham-B. Dortmund
23:00
20 Ocak
Olympiakos-Leverkusen
23:00
20 Ocak
Sporting CP-PSG
23:00
20 Ocak
Preston North End-Hull City
22:45

Beşiktaş'ta Agbadou ve Tavares için geri sayım!

Beşiktaş'ın Wolverhampton'dan Emmanuel Agbadou ve Lazio'dan Nuno Tavares transferlerini bir sorun çıkmaması durumunda hafta sonuna kadar bitirmesi bekleniyor.

calendar 20 Ocak 2026 09:00 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2026 09:41
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta Agbadou ve Tavares için geri sayım!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Beşiktaş, iki transfer konusunda geri sayıma geçti.

Siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın, Kayserispor maçının ardından transfer açıklamasında bulundu.

Yalçın, "Şu an masada tekliflerimiz var, cevap bekliyoruz. Stoper ve sol bekte yüzde 95 durumundayız. En geç perşembe-cuma gelme ihtimalleri yüksek." diye konuştu.


Bu isimler ise Wolverhampton'dan stoper Emmanuel Agbadou ve Lazio'dan sol bek Nuno Tavares. Siyah-beyazlıların, bir pürüz çıkmaması durumunda iki futbolcunun transferini hafta sonuna kadar tamamlaması ve iki futbolcunun İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

KALECİ TRANSFERİ

Öte yandan Beşiktaş'ta kaleci transferinde de önemli bir gelişme yaşandı.

Chelsea, Fatih Karagümrük'te kiralık olarak forma giyen David Datro Fofana'yı geri çağırdı. Bu hamleyle birlikte kiralık oyuncu limiti açılacak Chelsea'nin Filip Jörgensen'in Beşiktaş'a transferine onay vermesi bekleniyor.

SERGEN YALÇIN'IN AÇIKLAMASI

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Kayserispor maçının ardından transfer konusunda şu sözleri kullandı:

"Kadroda düşünmediğimiz oyuncularla yollarımızı ayırıyoruz. Demir Ege gibi bazıları gitmek istiyor. Maddi olarak güçlü bir teklif var. Kendi planlamamızda olmayan oyuncuları gönderdik. Kariyerine Avrupa'da devam etmek isteyenleri de tutmamız zor. Gelecek oyuncular takıma katkı yapacak. Mutlu olmadıktan sonra yapılacak transferin kimseye katkısı olmaz. Milyonlarca avro harcadı bu kulüp oyunculara ve yaşananlar ortada. Üç aydır 100'ün üzerinde oyuncu izledik. Hem işimizi yapıyoruz hem oyuncu izliyoruz. Bütün gün bunu yapıyorum ben. Şu an masada tekliflerimiz var, cevap bekliyoruz.

Stoper ve sol bekte yüzde 95 durumundayız. En geç perşembe-cuma gelme ihtimalleri yüksek. Merkez orta saha ve kenar bakıyoruz. Önümüzdeki senenin planlaması içinde olması lazım bu oyuncuların. Yazın bir sürü seçenek oluyor. Şu an böyle bir seçenek yok. Adamların oynayan oyuncularını almaya çalışıyoruz. Bu da ciddi bir ekonomi gerektiriyor. Muhtemelen hafta sonuna kadar cevap gelecek.

Acı çekeceğiz, sıkıntı yaşayacağımıza sonunda düzlüğe çıkacağız. Önümüzde çok ciddi süreç var. Yeni sezon planlarını yapmaya çalışıyoruz. Çok çalışıyoruz, çok uğraşıyoruz. Başkan da sabırsız, oyuncu almak istiyor ama katkı yapacak oyuncu almamız lazım. Bizi önümüzdeki sene döndürecek oyuncu almaya çalışıyoruz. Takım 85. dakikada savaşırken taraftarını arkasında görmek istiyor. Bu mücadeleyi taraftarla vermek gerekiyor. Yapamazsak zaten bırakırız. Biraz zaman lazım. Zaman verilirse bir şeyler yapmayı deneyeceğiz."




Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
16 Kayserispor 18 2 9 7 16 34 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.