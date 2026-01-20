Beşiktaş'ta Agbadou ve Tavares için geri sayım!

Beşiktaş, iki transfer konusunda geri sayıma geçti.
Siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın, Kayserispor maçının ardından transfer açıklamasında bulundu.
Yalçın, "Şu an masada tekliflerimiz var, cevap bekliyoruz. Stoper ve sol bekte yüzde 95 durumundayız. En geç perşembe-cuma gelme ihtimalleri yüksek." diye konuştu.
Bu isimler ise Wolverhampton'dan stoper Emmanuel Agbadou ve Lazio'dan sol bek Nuno Tavares. Siyah-beyazlıların, bir pürüz çıkmaması durumunda iki futbolcunun transferini hafta sonuna kadar tamamlaması ve iki futbolcunun İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
KALECİ TRANSFERİ
Öte yandan Beşiktaş'ta kaleci transferinde de önemli bir gelişme yaşandı.
Chelsea, Fatih Karagümrük'te kiralık olarak forma giyen David Datro Fofana'yı geri çağırdı. Bu hamleyle birlikte kiralık oyuncu limiti açılacak Chelsea'nin Filip Jörgensen'in Beşiktaş'a transferine onay vermesi bekleniyor.
SERGEN YALÇIN'IN AÇIKLAMASI
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Kayserispor maçının ardından transfer konusunda şu sözleri kullandı:
"Kadroda düşünmediğimiz oyuncularla yollarımızı ayırıyoruz. Demir Ege gibi bazıları gitmek istiyor. Maddi olarak güçlü bir teklif var. Kendi planlamamızda olmayan oyuncuları gönderdik. Kariyerine Avrupa'da devam etmek isteyenleri de tutmamız zor. Gelecek oyuncular takıma katkı yapacak. Mutlu olmadıktan sonra yapılacak transferin kimseye katkısı olmaz. Milyonlarca avro harcadı bu kulüp oyunculara ve yaşananlar ortada. Üç aydır 100'ün üzerinde oyuncu izledik. Hem işimizi yapıyoruz hem oyuncu izliyoruz. Bütün gün bunu yapıyorum ben. Şu an masada tekliflerimiz var, cevap bekliyoruz.
Stoper ve sol bekte yüzde 95 durumundayız. En geç perşembe-cuma gelme ihtimalleri yüksek. Merkez orta saha ve kenar bakıyoruz. Önümüzdeki senenin planlaması içinde olması lazım bu oyuncuların. Yazın bir sürü seçenek oluyor. Şu an böyle bir seçenek yok. Adamların oynayan oyuncularını almaya çalışıyoruz. Bu da ciddi bir ekonomi gerektiriyor. Muhtemelen hafta sonuna kadar cevap gelecek.
Acı çekeceğiz, sıkıntı yaşayacağımıza sonunda düzlüğe çıkacağız. Önümüzde çok ciddi süreç var. Yeni sezon planlarını yapmaya çalışıyoruz. Çok çalışıyoruz, çok uğraşıyoruz. Başkan da sabırsız, oyuncu almak istiyor ama katkı yapacak oyuncu almamız lazım. Bizi önümüzdeki sene döndürecek oyuncu almaya çalışıyoruz. Takım 85. dakikada savaşırken taraftarını arkasında görmek istiyor. Bu mücadeleyi taraftarla vermek gerekiyor. Yapamazsak zaten bırakırız. Biraz zaman lazım. Zaman verilirse bir şeyler yapmayı deneyeceğiz."
