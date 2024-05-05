Barış Alper'den 38 dakikada 2 asist!

Galatasaray'da son haftaların formda isimlerinden Barış Alper Yılmaz, yüksek performansını Sivasspor karşılaşmasında da sürdürdü.
Alanyaspor ile deplasmanda oynanan maçın ikinci yarısında sol kanada geçen ve iki gol atan Barış Alper Yılmaz, Sivasspor karşılaşmasına da sol kanatta başladı.
Milli oyuncu, sol kanattaki etkinliği ile dikkat çekerken 11. dakikada Hakim Ziyech ve 38. dakikada Dries Mertens'in attığı gollerin hazırlayıcısı oldu.
Alanyaspor ile deplasmanda oynanan maçın ikinci yarısında sol kanada geçen ve iki gol atan Barış Alper Yılmaz, Sivasspor karşılaşmasına da sol kanatta başladı.
Milli oyuncu, sol kanattaki etkinliği ile dikkat çekerken 11. dakikada Hakim Ziyech ve 38. dakikada Dries Mertens'in attığı gollerin hazırlayıcısı oldu.
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