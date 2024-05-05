Arjantinli futbol efsanesi Menotti hayatını kaybetti

Arjantin Milli Takımı ile 1 978 Dünya Kupası 'nı kazanan, Barcelona , Atletico Madrid , Boca Juniors, River Plate, Sampdoria gibi çok önemli kulüpleri çalıştıran Cesar Luis Menotti, 85 yaşında hayata veda etti.



Menotti kariyeri boyunca; 1977-78 sezonunda Arjantin Milli Takımı ile Dünya Kupası, 1978-79 sezonunda Arjantin U20 Milli Takımı ile U20 Dünya Kupası, 1982-83 sezonunda Barcelona ile İspanya Kupası ve 1983-84 sezonunda yine Barcelona ile İspanya Süper Kupası kazanmayı başarmıştı.



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