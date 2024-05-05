Bayern Münih: "Her yıl 100 milyon euro ödeyemeyiz!"

Bayern Münih Sportif Direktörü Max Eberl, Bayer Leverkusen'in yıldızı Florian Wirtz ve transfer için konuştu. Eberl, "Her yıl 100 milyon euro harcayamayız" ifadelerini kullandı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Bayern Münih: 'Her yıl 100 milyon euro ödeyemeyiz!'
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05 Mayıs 2024 17:06
Bayern Münih Sportif Direktörü Max Eberl, transfer için konuştu.

Eberl, takımla adı geçen Bayer Leverkusen'in yıldızı Florian Wirtz ve bir oyuncuya 100 milyon euro ödeyip ödeyemeyecekleri konusunda gelen sorunun ardından, "Geçen yıl Harry Kane gibi bir oyuncuyla anlaşarak kulübün bu tür ücretleri harcayabileceğini gösterdik. Ancak bu her yıl mümkün olmuyor. Florian Wirtz, Harry Kane ya da bu seviyede oyuncular piyasada mevcutsa, o zaman bunu değerlendirmek zorundayız. Ancak oyuncunun bu teklifi reddetmesi de mümkün." sözlerini kullandı.

KANE'İN PERFORMANSI

Bayern Münih, geçen yıl Harry Kane'in bonservisi için Tottenham'a 95 milyon euro bonservis bedeli ödemişti. Kulüpte bu sezon 44 maçta sahaya çıkan İngiliz santrfor, 44 gol attı ve 11 asist yaptı.

PİYASA DEĞERİ 110 MİLYON EURO

Bayern Münih ile bu sezon adı geçen Florian Wirtz'in güncel piyasa değeri ise 110 milyon euro olarak gösteriliyor.

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