Keçiörengücü: 'Basit bir şekilde yenildik'

Bandırmaspor'a 2-1 yenilen Ankara Keçiörengücü'nde teknik direktör Tahsim Tam, geçen hafta aldıkları galibiyetle ligde kalmayı garantilediklerini dile getirdi.



Tam, bugünkü maçta iyi bir oyun ortaya koyduklarını ifade ederek, şunları kaydetti:



"Bugün de puan ve puanlar almak istiyorduk, ikinci yarıya çok iyi başlamıştık. Bir anlık dalgınlıkla yediğimiz bir golle mağlup olduk ama oyuncularımı vermiş oldukları mücadeleden dolayı tebrik ediyorum. Bandırmaspor'un da play-off'la ilgili ciddi bir mücadelesi vardı, son haftaya girdiler. Onlara da başarılar diliyorum. Umarım bütün takımlar kazasız, sakatsız ligi bitirirler."





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