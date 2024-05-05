Motta için açıklama: 'Bir sonraki adıma hazır'

Juventus'un eski orta saha oyuncusu Claudio Marchisio, İtalyan basınına bir röportaj verdi.



Marchisio, Bologna'daki performansıyla dikkat çeken ve adı Juventus ile anılan Thiago Motta için, "Bir sonraki adımı atmak için doğru zaman. O, sahada bir antrenörün düşünce yapısına sahip olan tek eski takım arkadaşım. Milli takımda oynadığı zamanlarda herkese, hatta tecrübeli oyunculara bile tavsiyeler verirdi." ifadelerini kullandı.



Bologna'yı bu sezon Avrupa kupalarına taşıyan 41 yaşındaki Motta'nın İtalyan ekibiyle sözleşmesi sezon sezonunda bitiyor.





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