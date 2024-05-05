Galatasaray evinde bu sezon 18'de 18 yaptı

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon sahasında oynadığı tüm maçları kazandı.
RAMS Park'ta oynadığı 18 Süper Lig karşılaşmasından da galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılılar, ligde sahasında puan kaybı yaşamayan tek takım konumunda bulunuyor.
Sarı-kırmızılı ekip bu sezonki son iç saha maçını Fenerbahçe'ye karşı oynayacak.
İÇ SAHADA 35 MAÇTIR KAYBETMİYOR
Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 35 maçta mağlup olmadı.
Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 35 mücadeleyi kaybetmedi. Galatasaray, iç sahadaki son 21 Süper Lig müsabakasını kazandı.
Galatasaray, söz konusu süreçte Seyrantepe'de çıktığı lig karşılaşmalarında 33 galibiyet ve 2 beraberlikle sahadan ayrıldı.
RAMS Park'ta oynadığı 18 Süper Lig karşılaşmasından da galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılılar, ligde sahasında puan kaybı yaşamayan tek takım konumunda bulunuyor.
Sarı-kırmızılı ekip bu sezonki son iç saha maçını Fenerbahçe'ye karşı oynayacak.
İÇ SAHADA 35 MAÇTIR KAYBETMİYOR
Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 35 maçta mağlup olmadı.
Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 35 mücadeleyi kaybetmedi. Galatasaray, iç sahadaki son 21 Süper Lig müsabakasını kazandı.
Galatasaray, söz konusu süreçte Seyrantepe'de çıktığı lig karşılaşmalarında 33 galibiyet ve 2 beraberlikle sahadan ayrıldı.
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