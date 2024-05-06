Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Selçuk İnan'ın ekibi Gaziantep FK ile Özhan Pulat'ın yönetimindeki Hatayspor 1-1 berabere kaldı.



Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadelede Gaziantep FK'nin golünü 11. dakikada Papy Djilobodji atarken, Hatayspor'a beraberliği getiren golü 15. dakikada Guy-Marcelin Kilama kaydetti.



Gaziantep FK'de Denis Draguş, 87. dakikada bir penaltı atışından yararlanamadı.



Küme düşme hattını yakından ilgilendiren maçın ardından Gaziantep FK 35 puana yükselirken, Hatayspor 34 puana ulaşmış oldu.



Ligin bir sonraki maç haftasında Gaziantep FK deplasmanda Adana Demirspor'a konuk olurken, Hatayspor sahasında Ankaragücü'nü ağırlayacak.



PUAN DURUMU



14- Ankaragücü (39)

15- Fatih Karagümrük (37)

16- Konyaspor (36) - Bir maçı eksik

17- Gaziantep FK (35)

18- Hatayspor (34)

19- Pendikspor (30) - Bir maçı eksik



MAÇTAN DAKİKALAR



12. dakikada Gaziantep FK öne geçti. Sağ taraftan Sorescu'nun kullandığı kornerde ceza sahasında oluşan karambolde Dragus, önünde kalan topa sert vurdu. Meşin yuvarlak üst direkten döndü. Dönen topu önünde bulan Djilobodji, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.



15. dakikada Atakaş Hatayspor beraberliği yakaladı. Ghoulam, sol taraftan kazanılan taç atışını uzun kullandı. Ceza sahasında iyi yükselen Kilama'nın kafa vuruşunda, top filelere gitti: 1-1.



34. dakikada Fernandes'in ceza sahası sol çaprazından yaptığı sert vuruşta kaleci Nita, topu kornere gönderdi.



74. dakikada Sorescu'nun sağdan kullandığı kornerde ceza sahasında iyi yükselen Ertuğrul Ersoy'un kafa vuruşunda, top yandan auta gitti.



80. dakikada Ömer Faruk Beyaz'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Strandberg'in sert vuruşunda, kaleci Nita meşin yuvarlağı kornere çeldi.



82. dakikada sol taraftan ceza sahasına giren Gradel, Massanga'yla mücadelesinde yerde kaldı. Hakem Halil Umut Meler, penaltı noktasını gösterdi. 86'ncı dakikada penaltıda topun başına geçen Dragus, meşin yuvarlağı kalenin üstünden auta gönderdi.



Stat: Kalyon



Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy



Gaziantep FK: Nita, Ertuğrul Ersoy, Arda Kızıldağ (Dk. 65 Ömürcan Artan), Djilobodji, M'Bakata, Monteiro (Dk. 81 Max Gradel), N'Koulou, Ogün Özçiçek (Dk. 65 Bikel), Mustafa Eskihellaç (Dk. 87 Furkan Soyalp) Sorescu, Dragus



Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Ghoulam (Dk. 90 Cemali Sertel), Recep Burak Yılmaz, Kilama, Kamil Ahmet Çörekçi, Fernandes (Dk. 90 Halil Dervişoğlu), Dele-Bashiru (Dk. 90+9 Görkem Sağlam), Massanga, Boudjemaa (Dk. 46 Abdulkadir Parmak), Doğukan Sinik (Dk. 71 Ömer Faruk Beyaz), Strandberg



Goller: Dk. 12 Djilobodji (Gaziantep FK), Dk. 15 Kilama (Atakaş Hatayspor)



Sarı kartlar: Dk. 23 Recep Burak Yılmaz, Dk. 32 Ghoulam, Dk. 52 Kamil Ahmet Çörekçi, Dk. 69 Doğukan Sinik, Dk. 80 Ömer Faruk Beyaz (Atakaş Hatayspor), Dk. 56 Djilobodji, Dk. 62 Arda Kızıldağ (Gaziantep FK)





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