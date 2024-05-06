Barış Alper Yılmaz, kariyerinde bir ilki başardı!

Galatasaray'ın Sivasspor'u 6 golle mağlup ettiği maçta Barış Alper Yılmaz, bir ilki başardı.

, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Barış Alper Yılmaz, kariyerinde bir ilki başardı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Mayıs 2024 10:23
Galatasaray'ın son dönemdeki en dikkat çeken isimlerinden biri olan Barış Alper Yılmaz, kritik Sivas maçının kader adamı oldu.

Başarılı oyuncu, takımının attığı iki golün de hazırlayıcısıydı. Bu sezon ligde 34. maçına çıkarken 5 gollük katkısıyla öne çıkan Barış Alper, dün yaptığı asistlerle gol pası sayısını da 6'ya çıkardı.

Kariyerinde ilk kez bir maçta 2 asist yapan oyuncu, son dönemdeki artan formunu adeta zirveye çıkardı. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery