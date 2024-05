Tomislav Mijatovic'ten Larkin ve transfer açıklaması!

Anadolu Efes Başantrenörü Tomislav Mijatovic, yıldız oyuncu Shane Larkin'in takımda kalması ve gelecek sezona dair yorumlarda bulundu.



Mijatovic, Larkin ile ilgili, "Shane kulübün simgesi denilebilecek oyunculardan biri. Gerçek bu. Final Four ve EuroLeague şampiyonluğu kovaladığımız dönemlerde Shane takıma geldi ve kendisini otomatik olarak bu kategoriye soktu. En başından beri isteği Anadolu Efes'te devam etmekti. Burası evi gibi, çok iyi hissediyor.'' dedi.



''LARKIN HER TAKIMIN İSTEYECEĞİ İSİM''



Larkin'i her takımın isteyeceğini söyleyen tecrübeli koç, ''Başkanımız bu durumu bir an bile şansa bırakmak istemedi. Bu açıdan özel bir hikaye yazıldı ve başarıyla sonlandı. Larkin, her büyük kulübün sahip olmak isteyeceği türden bir oyuncu. Bunu her açıdan hak ettiğini gösterdi. Özellikle de Vasilije Micic'in ayrılığı ve Krunoslav Simon'un emekliliğinin ardından.'' ifadelerini kullandı.



Sözlerine devam eden Mijatovic, ''Bu isimler hep buradaymışız gibi hissediyorsunuz. Çocuklar için ve bu kulüpte çalışan herkes için çok gururluym. Bu durum bize ilerisi için cesaret ve motivasyon veriyor. Bunun üzerine inşa etmeliyiz, bu sezon ve gelecek sezonlarda fazlasını kovalamalıyız." cümlelerini sarf etti.



TRANSFER AÇIKLAMASI



Gelecek sezon hakkında da konuşan Mijatovic, "Playofflardan sonra pazar aktif hale gelince tabii ki olabilecek en iyi şekilde takımı tazelemeye çalışacağız. Takımda çok iyi oyuncular var, Anadolu Efes'in ne anlama geldiğini biliyorlar. Bu yüzden sadece takıma iyi gelecek eklemelere odaklanacağız." şeklinde konuştu.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU