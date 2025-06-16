Alex De Souza'nın yeni takımı belli oldu!

Geçtiğimiz sezon Antalyaspor'da görev alan Alex De Souza'nın yeni durağı belli oldu.



Brezilyalı teknik direktör Alex, Brezilya Serie B ekiplerinden Operario Ferroviario'nun yeni teknik direktörü oldu.



Teknik Direktörlük Kariyerine Sao Paulo U20 takımında başlayan Alex De Souza, sırasıyla Avai ve son durağı Süper Lig ekibi Antalyaspor olmuştu.



Trendyol Süper Ligi'nin 2024-2025 sezonunda Antalyaspor'un başında 23 maça çıkan Alex De Souza, 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşadı.



