Ajax, Farioli ile şampiyonluğa yürüyor!

Hollanda Eredivisie'nin 27. haftasında PSV ile Ajax karşı karşıya geldi.



Philips Stadion'da oynanan maçta Ajax, PSV'yi deplasmanda 2-0 mağlup etti.



Ajax'ın golleri 35. dakikada Davy Klaassen ve 67. dakikada Bertrand Traore'den geldi.



MAÇIN ARDINDAN OLUŞAN DURUM



Bu sonuçla birlikte Ajax, ligdeki yenilmezlik serisini 12 maça çıkardı ve liderliğini sürdürdü.



67 puana yükselen Ajax, en yakın takipçisi PSV ile farkı 9 puana çıkarttı.



PSV ise ligde 2 maç aradan sonra kaybetti ve 58 puanla 2. sırada yer alıyor.



