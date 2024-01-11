Afrika Uluslar Kupası'na ligden 29 isim gitti

Afrika Uluslar Kupası'na Trendyol Süper Lig'den 29 oyuncu çağrıldı.



Ülke federasyonlarından yapılan açıklamaya göre 34. Afrika Uluslar Kupası'na, Süper Lig'den 29 futbolcu davet edildi.



EN ÇOK GÖNDEREN BEŞİKTAŞ



Afrika Uluslar Kupası'na en çok futbolcu gönderen (4) kulüp Beşiktaş oldu. Daniel Amartey, Vincent Aboubakar, Arthur Masuaku ve Omar Colley organizasyonda yer alacak.



Beşiktaş'tan sonra organizasyona en çok futbolcu gönderen takımlar, 3'er futbolcuyla Yılport Samsunspor (Nanu, Kingsley Schindler, Olivier Ntcham) ve Mondihome Kayserispor (Olivier Kemen, Julian Jeanvier, Carlos Mane) oldu.



Galatasaray'dan Hakim Ziyech ve Cedric Bakambu, Fenerbahçe'den Alexander Djiku ve Bright Osayi-Samuel, Trabzonspor'dan ise Nicolas Pepe ve Mahmoud Trezeguet bu turnuvada yer alacak.



11 ŞUBAT'TA SONA ERECEK



Fildişi Sahili'nin ev sahipliğinde 13 Ocak'ta başlayacak kupadaki maçlar, 5 şehirdeki 6 statta oynanacak. Organizasyon, 11 Şubat'ta sona erecek.



Geçen yıl haziran-temmuz aylarında oynanması planlanan 34. Afrika Uluslar Kupası, ev sahibi Fildişi Sahili'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle 2024'ün ocak ayına ertelenmişti.



Süper Lig'den Afrika Uluslar Kupası'nda gidecek futbolcuların listesi şu şekilde:



Hakim Ziyech (Galatasaray) - Fas



Cedric Bakambu (Galatasaray) - Demokratik Kongo Cumhuriyeti



Bright Osayi-Samuel (Fenerbahçe) - Nijerya



Djiku (Fenerbahçe) - Gana



Vincent Aboubakar (Beşiktaş) - Kamerun



Daniel Amartey (Beşiktaş) - Gana



Omar Colley (Beşiktaş) - Gambiya



Arthur Masuaku (Beşiktaş) - Demokratik Kongo Cumhuriyeti



Nicolas Pepe (Trabzonspor) - Fildişi Sahili



Trezeguet (Trabzonspor) - Mısır



Nanu (Yılport Samsunspor) - Gine Bissau



Kingsley Schindler (Yılport Samsunspor) - Gana



Olivier Ntcham (Yılport Samsunspor) - Kamerun



Olivier Kemen (Mondihome Kayserispor) - Kamerun



Julian Jeanvier (Mondihome Kayserispor) - Gine



Carlos Mane (Mondihome Kayserispor) - Gine Bissau



Max Gradel (Gaziantep FK) - Fildişi Sahili



Janio Bikel (Gaziantep FK) - Gine Bissau



Ahmed Musa (EMS Yapı Sivasspor) - Nijerya



Clinton N'Jie (EMS Yapı Sivasspor) - Kamerun



Kenneth Omeruo (Kasımpaşa) - Nijerya



Ali Sowe (MKE Ankaragücü) - Gambiya



Garry Rodrigues (MKE Ankaragücü) - Yeşil Burun Adaları



Sofiane Feghouli (Vavacars Fatih Karagümrük) - Cezayir



Ryan Mendes (Vavacars Fatih Karagümrük) - Yeşil Burun Adaları



Bruno Paz (Tümosan Konyaspor) - Angola



Loide Augusto (Corendon Alanyaspor) - Angola



Ahmed Hassan (Siltaş Yapı Pendikspor) - Mısır



Edgar Ie (Rams Başakşehir) - Gine Bissau





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