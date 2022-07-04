Abdullah Durak: 'Tek hayalimiz Avrupa Ligi'

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nün orta saha oyuncusu Abdullah Durak, en önemli hedefinin futbolu bırakmadan önce takımıyla UEFA Avrupa Ligi'nde maça çıkmak olduğunu söyledi.



Yeni sezon hazırlıklarını takımıyla Bolu'da sürdüren Durak, AA muhabirine, MKE Ankaragücü'nün küme düşme korkusu yaşamaması gerektiğini, bunu hem şehir hem de camia olarak hak etmediğini vurguladı.



Yeni sezona iyi bir giriş yapıp, ligi iyi bir noktada bitireceklerine olan inancını dile getiren Abdullah Durak, "Gelecek transferler olacaktır. Artık küme düşme korkusu yaşamak istemiyoruz. Benim gördüğüm kadarıyla, büyük ihtimalle de yaşamayacağız. UEFA Avrupa Ligi neden olmasın?" diye konuştu.



Ligin çok zor geçeceğini dile getiren 35 yaşındaki oyuncu, "Gerçekçi olmak gerekirse, kalite anlamında seneler geçtikçe daha kötüye gidiyor. İnşallah temennim daha iyi olması. Takımların çoğu defans yapıyor. Futbol oynamaya çalışan çok az takım var." açıklamasını yaptı.



Futbolun bir eğlence olduğunu vurgulayan Durak, "O eğlence kültürü gittikçe, kalite de düşüyor. Görsellik az oluyor. O yüzden taraftar kaybediyoruz. Ülke olarak değer de kaybediyoruz. Umarım bu sene çok daha iyi olur. Herkes futbol oynamaya çalışır. Önemli olan oyunu iyi oynamak diye düşünüyorum." şeklinde konuştu.



"O potansiyeli görüyorum"



Tecrübeli futbolcu, Ankaragücü'nü iyi yerlere taşımak istediklerini dile getirerek, "En önemli hedefim, futbolu bırakmadan önce Ankaragücü ile UEFA Avrupa Ligi'ne gitmek. O potansiyeli görüyorum. Aslında çok zor değil. İnşallah bu sene başarırız." değerlendirmesinde bulundu.



Dünyada yaşanan ekonomik krizin futbola da yansıdığına işaret eden Durak, şunları kaydetti:



"Ben çok üzülüyorum. Batan bazı kulüpler, köklü camialar oluyor. Geçen sene 1. Lig'den düşen takımlar oldu. Üzülüyorum. Hak etmiyorlar. Şehir, camia olarak hak etmiyorlar. Umarım takımları yönetenler bu konuda daha da bilinçlenir. Gelen transferlere bakıyoruz, çok büyük paralar ödeniyor. Oyuncunun verdiği, o paranın yarısı bile değil. Keşke yarısı olsa. Umarım hatalardan ders çıkartılır. Bir daha aynı hatalar yapılmaz."



Bu sezon iyi bir Ankaragücü izleteceklerini düşündüğünü aktaran Durak, taraftarlardan kendilerini sonuna kadar desteklemelerini istedi.



Durak, Bolu kampının yorucu geçtiğini, en iyi şekilde hazırlanıp, lige iyi başlamak istediklerini sözlerine ekledi.











