Abdullah Avcı'nın Fenerbahçe kozu: Trezeguet

Trabzonspor, pazar günü Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Son 5 maçın 4'ünde rakip fileleri sarsan Trezeguet, derbide de takımın en büyük gol güvencesi olacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Abdullah Avcı'nın Fenerbahçe kozu: Trezeguet
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12 Mart 2024 12:52
Süper Lig'in 30. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'yi konuk edecek Trabzonspor'un gol güvencesi Mahmoud Trezeguet olacak.

Afrika Uluslar Kupası'ndan döndükten sonra hücumdaki başarılı performansıyla öne çıkan Mısırlı sol kanat, 9 golle bordo-mavililerin en skorer ismi olan Paul Onuachu'nun yokluğunda takımın skor yükünü üstlendi.

BİR GOL DAHA ATARSA...

Ligde son 5 maçta rakip fileleri 4 kez havalandıran 29 yaşındaki futbolcu, gol sayısını 8'e çıkardı. Bir gol daha atarsa sakatlığı bulunan Onuachu'yu yakalayacak.

10 NUMARA İLE COŞTU

Abdülkadir Ömür'ün ayrılmasının ardından 27 numaralı formayı bırakarak 10 numarayı alan Trezeguet, bu formayla ligde coştu.  

 
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