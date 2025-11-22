ABB Fomget, ALG Spor'a gol olup yağdı!

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB FOMGET), sahasında Sercan İnşaat Gaziantep ALG Spor'u 8-1 yendi
Osmanlı Stadı'ndaki maçın ilk yarısını ABB FOMGET, 1. dakikada Abideen, 11. dakikada Rafa Sudre, 12. dakikada Arzu Karabulut, 17. dakikada Rukiye Kıyançiçek (kendi kalesine) ve 27. dakikada Milica'nın attığı gollerle 5-0 önde tamamlandı.
Maçın ikinci yarısında da üstün oyununu sürdüren ABB FOMGET, 59. dakikada Shmatko, 60. dakikada Olha ve 81. dakikada Kuc ile farkı artırarak sahadan 8-1 üstün ayrıldı.
Gaziantep ALG Spor'ın tek golünü, 77. dakikada Pereira kaydetti.
