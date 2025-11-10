6. İslami Dayanışma Oyunları'nda mücadele eden milli sporculardan Atatürk'e saygı duruşu

Milli sporcular, 6. İslami Dayanışma Oyunları sırasında Atatürk'ü anmak için Suudi Arabistan'da Türk bayrağı açarak saygı duruşunda bulundu.

calendar 10 Kasım 2025 15:55
Haber: AA, Fotoğraf: AA
6. İslami Dayanışma Oyunları'nda mücadele eden milli sporculardan Atatürk'e saygı duruşu
 Suudi Arabistan'da devam eden 6. İslami Dayanışma Oyunları'na katılan milli sporcular, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 87. yılında Türk bayrağı açarak andı.

6. İslami Dayanışma Oyunları'nda mücadele etmek üzere başkent Riyad'da bulunan milli sporcular, ebediyete intikal edişinin 87. yıl dönümü dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk anmak için Sporcular Köyü'nün bahçesinde Türk bayrağı açarak saygı duruşunda bulundu.

Ay-yıldızlı sporcular, Atatürk'ü özlemle ve saygıyla andıklarını ifade ettiler.

 

