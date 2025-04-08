5 yaşındaki Zayn Sofuoğlu, İngiltere'deki karting yarışlarında podyuma çıktı

ngiltere'de düzenlenen Super One Karting Serisi'nde mücadele etmeye başlayan Zayn Sofuoğlu, final yarışlarında 3'üncü ve 2'nci oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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5 yaşındaki Zayn Sofuoğlu, İngiltere'deki karting yarışlarında podyuma çıktı
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08 Nisan 2025 17:01
Son güncelleme 08 Nisan 2025 17:03
ngiltere'de düzenlenen Super One Karting Serisi'nde mücadele etmeye başlayan Zayn Sofuoğlu, final yarışlarında 3'üncü ve 2'nci oldu.  Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) açıklamasına göre, 2024 TOSFED Karting Mikro Kupası birincisi Zayn, Avrupa'daki ilk tecrübesinde podyuma çıkmayı başardı.

11 Nisan'da 6 yaşına girecek Zayn, ilk ayakta iki eleme yarışını da 2'nci bitirdi. Zayn, final yarışında da 3'üncülüğü elde etti.

Borusan Otomotiv Motor Sporları takımının sürücüsü Zayn, ikinci ayakta ise sıralama turlarında en hızlı tur zamanını yakaladı ve eleme yarışlarında 2 kez birinci oldu.

Zayn, final yarışının son virajında yaptığı atakla bitiş çizgisini 2'nci geçerek organizasyonu çifte podyumla tamamladı.

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