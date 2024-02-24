Trendyol Süper Lig'in 27. hafta maçında Başakşehir, deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaştı.Kalyon Stadyumu'nda oynanan maçı Başakşehir, 60. dakikada Krzysztof Piatek ve 90+8. dakikada Mehdi Abeid'in attığı gollerle 2-0 kazandı.Başakşehir, 75. dakikada Deniz Türüç'ün golüyle farkı 2'ye çıkardı. VAR'ın müdahalesiyle hakem Ali Şansalan golü iptal etti.Başakşehir'in iptal edilen golünde yarı otomatik ofsayt sistemi görüntülerinde Deniz Türüç'ün topuğunun önde olduğu tespit edildi.Bu golden yalnızca 2 dakika sonra Gaziantep FK 1-1'lik eşitliği yakaladı ancak bu kez de Draguş'un Dubois'e faul yaptığı tespit edildi ve gol geçersiz sayıldı. Mücadeleyi Başakşehir 2-0 kazandı.Bu sonuçla birlikte Başakşehir, puanını 36'ya çıkardı. Gaziantep FK ise 28 puanda kaldı.Ligin bir sonraki haftasında Başakşehir, Samsunspor ile oynayacak. Gaziantep FK ise Antalyaspor deplasmanına gidecek.15. dakikada Max Gradel'in sol çaprazdan ceza sahasına gönderdiği topa iyi yükselen Dragus'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlağı kaleci Muhammed Şengezer kontrol etti.30. dakikada Pereira'nın ceza sahası sol çaprazdan yaptığı ortaya iyi yükselen Piatek'in yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Nita'da kaldı.Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.