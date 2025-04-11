1. Lig'de bu sezon hafta bazındaki gol rekoru kırıldı

Trendyol 1. Lig'de hafta içinde oynanan 33. hafta müsabakalarında takımlar, 36 golle bu sezon hafta bazında en fazla gol sayısına ulaştı.



Ligdeki 33. hafta müsabakalarında 20 takımdan sadece Uğur Okulları İstanbulspor gol atamadı. Hafta içindeki müsabakalar 36 gole sahne olurken, takımların gol sayısı 10. haftadaki 33 golü geride bıraktı. Ligde en az gol ise 3 ve 21. haftada atıldı. Bu iki haftada 18'er gol kaydedildi.



Cumartesi başlayacak 34. hafta mücadelesi 14 Nisan Pazartesi günkü müsabakalarla tamamlanacak.



Sezon sonunda ilk 2 takımın doğrudan Süper Lig'e yükseleceği diğer 5 takımın play-off'ta Süper Lig'e 3. vizeyi almak için uğraşacağı ligin son 4 sırasındaki ekip de 2. Lig'e gerileyecek.



Kocaelispor avantajını koruyor



33. haftada deplasmanda Adanaspor'u 4-1'lik skorla geçen Kocaelispor, bitime 5 hafta kala 3. sıraya yükselen Gençlerbirliği ile 9 puanlık farkını korudu. Ligin 34. haftasında ligden düşmesi kesinleşen Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor'u konuk edecek yeşil-siyahlı ekip, alınacak sonuçlara göre 35. haftada Esenler Erokspor deplasmanındaki maçın ardından Süper Lig'e çıkmayı garantileyebilir.



Esenler Erokspor'a 2-1 yenilen ikinci Solwie Energy Fatih Karagümrük'ün takipçisi Gençlerbirliği ile puan farkı 2'ye indi.



İkincilik için kritik karşılaşma



Teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde başarılı sonuçlarını sürdüren Gençlerbirliği, dün 1-0 geriye düştüğü müsabakada Central Hospital Ümraniyespor'u 2-1 yenerek haftayı beraberlikle kapatan Erzurumspor FK'yi geçti, 3. sıraya yükseldi.



Gençlerbirliği, 13 Nisan Pazar günü 2 puan gerisinde yer aldığı Solwie Energy Fatih Karagümrük'le deplasmanda karşılaşacak.



Üçüncü sıradan itibaren 5 takımın play-off oynayacağı ligde averajla 7. sıradaki Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü gibi Geosis Boluspor, Alagöz Holding Iğdır FK, Esenler Erokspor, Ahlatcı Çorum FK ve Amed Sportif Faaliyetler''in de 48 puanı bulunuyor.



Düşme hattı



Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor'un düşmesinin daha önce kesinleştiği ligde 27 puanla 19. durumdaki Adanaspor da bu haftanın ardından lige veda edebilir. 37 puanlı Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor ile otuz sekizer puanlı Manisa FK ile MKE Ankaragücü düşme ihtimali bulunan diğer takımlar olarak göze çarpıyor.



