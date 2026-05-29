Zuriko Davitashvili'den Beşiktaş'a yeşil ışık

Yeni sezonda birçok transfere imza atacak olan Beşiktaş'ta sol kanat krizi de çözülecek.
Siyah-beyazlıların bu bölgeye düşündüğü tek isim şu anlık Zuriko Davitashvili. Geçmiş sezonda temas kurulan Gürcü yıldız ile yeniden görüşülecek.
Siyah-beyazlı yönetim, St Etienne ile masaya oturacak. 25 yaşındaki yıldız futbolcunun Beşiktaş'a yeşil ışık yaktığı öğrenildi.
St. Etienne'de bu sezon 32 maçta süre bulan Zuriko Davitashvili, 15 gol attı ve 5 asist yaptı.
