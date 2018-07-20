Zlatan'dan Pogba'ya: ''İsteyen istediğini söylesin''

Los Angeles Galaxy'nin yıldız oyuncusu Zlatan Ibrahimovic, İngiliz basınına verdiği röportajında eski takım arkadaşı Paul Pogba'dan övgü dolu sözlerle bahsetti.
Kendine özgü açıklamalarıyla sıkça konuşulan Zlatan Ibrahimovic, Manchester United'da yaşadığı sakatlıkla ilgili de bir itirafta bulundu.
İsveçli yıldız Fransa ile Dünya Kupası'nı kazanan Pogba hakkında konuşurken, ''İsteyen istediğini söylesin, sonuçlar bir şey söylemeye ihtiyaç bırakmaz. Pogba bu yaşında Şampiyonlar Ligi finali, UEFA Avrupa Ligi finali, Avrupa Şampiyonası finali oynadı, Dünya Kupası kazandı. Başka bir şey söylemeye gerek yok'' ifadelerini kullandı.
Manchester United'da sakatlandıktan sonraki düşünceleri hakkında da konuşurken, ''Artık her sahaya çıktığımda daha fazla keyif almaya çalışıyorum çünkü sakatlığımdan sonra çok fazla oynayabilme umudum yoktu'' dedi.
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Kendine özgü açıklamalarıyla sıkça konuşulan Zlatan Ibrahimovic, Manchester United'da yaşadığı sakatlıkla ilgili de bir itirafta bulundu.
İsveçli yıldız Fransa ile Dünya Kupası'nı kazanan Pogba hakkında konuşurken, ''İsteyen istediğini söylesin, sonuçlar bir şey söylemeye ihtiyaç bırakmaz. Pogba bu yaşında Şampiyonlar Ligi finali, UEFA Avrupa Ligi finali, Avrupa Şampiyonası finali oynadı, Dünya Kupası kazandı. Başka bir şey söylemeye gerek yok'' ifadelerini kullandı.
Manchester United'da sakatlandıktan sonraki düşünceleri hakkında da konuşurken, ''Artık her sahaya çıktığımda daha fazla keyif almaya çalışıyorum çünkü sakatlığımdan sonra çok fazla oynayabilme umudum yoktu'' dedi.
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