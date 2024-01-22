Ziraat Türkiye Kupası son 16 kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 2024 ZTK kura sonuçları

aZiraat Türkiye Kupası'nda 5. tur maçlarında sona gelindi. Kıran kırana mücadelelere sahne olan 5. tur maçlarının ardından, son 16 turuna katılan takımlar netlik kazandı. Bu kapsamda Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu eşleşmelerini belirleyecek kura çekiminin gerçekleşeceği tarih ve saat sporseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. TFF'nin Riva'daki tesislerinde Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleşecek kura çekiminin ardından ZTK son 16 tur eşleşmeleri belirlenmiş olacak. İşte ZTK son 16 turu kura çekimin yapılacağı tarih...



ZTK KURA ÇEKİMİNDE HANGİ TAKIMLAR OLACAK?



Trendyol Süper Lig'den VavaCars Fatih Karagümrük, Atakaş Hatayspor, MKE Ankaragücü, Beşiktaş, Bitexen Antalyaspor, RAMS Başakşehir, Gaziantep FK, Yılport Samsunspor, Fenerbahçe, EMS Yapı Sivasspor, TÜMOSAN Konyaspor, Trabzonspor ve Galatasaray, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Teksüt Bandırmaspor ve Gençlerbirliği ile TFF 2. Lig'den Anagold 24Erzincanspor son 16 turu kura çekiminde yer alacak.



ZTK KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?



Futbolda Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi, 22 Ocak Pazartesi günü gerçekleştirilecek.



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde saat 14.00'te başlayacak kura çekimine, federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katılacak.