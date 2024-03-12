Ziraat Bankkart, Polonya deplasmanına gidiyor

Ziraat Bankkart, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Polonya deplasmanına gidecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ziraat Bankkart, Polonya deplasmanına gidiyor
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12 Mart 2024 14:35
Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nin yarı final ilk maçında 13 Mart Çarşamba (yarın) Polonya temsilcisi Jastrzebski Wegiel'e konuk olacak.

Widowiskowo Spor Salonu'nda oynanacak mücadele TSİ 22.30'da başlayacak.

Maçta Bulgar Aleksandar Vinaliev ve Slovak Igor Porvaznik hakem ikilisi görev yapacak.

Mücadelenin rövanşı ise 20 Mart Çarşamba günü Ankara'daki TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda oynanacak.

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