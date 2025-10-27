27 Ekim
Gaziantep FK-Fenerbahçe
0-4
27 Ekim
Samsunspor-Rizespor
1-1
27 Ekim
Real Betis-Atletico Madrid
0-2
27 Ekim
Moreirense-FC Porto
1-2
27 Ekim
FK Akhmat-PFC Sochi
2-4
27 Ekim
OB-Broendby IF
1-4

Zeren Spor, Nilüfer Belediyespor'u rahat geçti

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında Zeren Spor, Nilüfer Belediyespor'u deplasmanda 3-0 yendi.

calendar 26 Ekim 2025 20:03 | Son Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2025 00:04
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Zeren Spor, Nilüfer Belediyespor'u rahat geçti
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında Zeren Spor, Nilüfer Belediyespor'a konuk oldu

Cengiz Göllü Salonu'nda oynanana mücadeleyi Zeren Spor, 3-0 kazandı.

Salon: Cengiz Göllü

Hakemler: Çevril Ebru Kaya, Ahmet Oğuzhan Ünal

Nilüfer Belediyespor: Buse Ünal Pehlivan, Cajic, Ecenur Aksoy, Ndiaye, Shemanova, Yasemin Şahin (Merve İzbilir, Burcu Yönder, Edwards, Öykü Saruhan, Sude Gümüş, Sıla Zeynep Yaşar)

Zeren Spor: Uzelac, Kübra Akman, Lazareva, Gatina, Beyza Arıcı, Eylül Karadaş (Özlem Alkan, Şeyma Ercan Küçükaslan, Aleksic)

Setler: 24-26, 23-25, 12-25

Süre: 85 dakika

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 10 3 2 5 10 14 11
11 Başakşehir 10 2 4 4 11 9 10
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
