Zenit ile Botafogo arasında 3 oyuncu transferi

Zenit ve Botafogo arasındaki uzun süren transfer görüşmeleri resmiyet kazandı. Anlaşma sonucu Wendel, Botafogo'ya transfer oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; X.com
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Zenit ile Botafogo arasında 3 oyuncu transferi
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20 Ocak 2025 19:46
Son güncelleme 20 Ocak 2025 19:48
Rusya ekiplerinden Zenit ve Brezilya takımlarından Botafogo arasındaki uzun süren transfer görüşmeleri resmiyet kazandı.

LUIS HENRIQUE GELDİ

Yapılan anlaşmaya göre, Zenit, Botafogo forması giyen Luiz Henrique'yi 33 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı.

WENDEL VE ARTUR GİTTİ

Diğer yandan Botafogo ise Zenit forması giyen Wendel ve Artur'u renklerine bağladı. Wendel, 2025 yaz transfer döneminde Brezilya ekibine katılacak. Bu transferin maliyeti 15 milyon euro olarak açıklandı. Artur ise doğrudan bu kış transfer döneminde takıma katılacak ve 10 milyon euro bonservis bedeli Rus kulübüne ödenecek.

GALATASARAY İLGİLENMİŞTİ

Wendel'in adı geçtiğimiz yaz transfer döneminde Galatasaray ile anılmıştı. Ancak Rus kulübünün 25 milyon euro bonservis talep etmesi nedeniyle bu transfer gerçekleşmedi. Galatasaray ise daha sonra Gabriel Sara'yı 18 milyon euroya kadrosuna katmıştı.

 

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