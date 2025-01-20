Zenit ile Botafogo arasında 3 oyuncu transferi

Rusya ekiplerinden Zenit ve Brezilya takımlarından Botafogo arasındaki uzun süren transfer görüşmeleri resmiyet kazandı.



LUIS HENRIQUE GELDİ



Yapılan anlaşmaya göre, Zenit, Botafogo forması giyen Luiz Henrique'yi 33 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı.



WENDEL VE ARTUR GİTTİ



Diğer yandan Botafogo ise Zenit forması giyen Wendel ve Artur'u renklerine bağladı. Wendel, 2025 yaz transfer döneminde Brezilya ekibine katılacak. Bu transferin maliyeti 15 milyon euro olarak açıklandı. Artur ise doğrudan bu kış transfer döneminde takıma katılacak ve 10 milyon euro bonservis bedeli Rus kulübüne ödenecek.



GALATASARAY İLGİLENMİŞTİ



Wendel'in adı geçtiğimiz yaz transfer döneminde Galatasaray ile anılmıştı. Ancak Rus kulübünün 25 milyon euro bonservis talep etmesi nedeniyle bu transfer gerçekleşmedi. Galatasaray ise daha sonra Gabriel Sara'yı 18 milyon euroya kadrosuna katmıştı.







