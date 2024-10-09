Zenit, Fenerbahçe ile dostluk maçı planlıyor

Zenit Başkanı Aleksandr Medvedev, Fenerbahçe ile dostluk maçı yapmak için görüşmelerde bulunduklarını açıkladı.

Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Zenit, Fenerbahçe ile dostluk maçı planlıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Ekim 2024 15:03
Rusya Premier Ligi ekiplerinden Zenit St. Petersburg, Fenerbahçe ile kasım ayında bir dostluk maçı yapmak için görüşmeler yürütüyor.

Rus kulübünün yönetim kurulu başkanı Aleksandr Medvedev, RIA Novosti'ye yaptığı açıklamada kasım ayında milli takımların uluslararası maçları için vereceği arada bu karşılaşmanın oynanmasının planlandığını ifade etti. Medvedev, "Kasım ayında Fenerbahçe ile deplasmanda dostluk maçı için görüşmeler yapıyoruz" dedi.

Rusya Premier Ligi'nin 11'inci haftasının ardından Zenit, ligde üçüncü sırada yer alıyor.

Fenerbahçe ile Zenit, 2023 yılında iki hazırlık maçında karşı karşıya gelmişti.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery