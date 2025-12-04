04 Aralık
Galatasaray - Samsunspor: 65. randevu

Galatasaray ile Samsunspor ligde 65. kez karşılaşacak.

calendar 04 Aralık 2025 12:21
Galatasaray - Samsunspor: 65. randevu
Galatasaray ile Samsunspor, cuma günü yapacakları maçla Süper Lig'de 65. kez karşı karşıya gelecek.

Galatasaray, 1969-70 sezonunda futbolda en üst kademe Türkiye 1. Futbol Ligi'ne ilk kez yükselen Samsunspor ile şimdiye kadarki 64 karşılaşmasının 43'ünden galibiyetle ayrıldı. Karadeniz temsilcisinin üstünlüğüyle 7 müsabaka sona erdi. Rakiplerin 14 maçı beraberlikle sonuçlandı.

Sarı-kırmızılılar, 64 maçta 138 gol atarken Samsun ekibi, 48 golle karşılık verebildi.


- İstanbul'daki maçlar

Galatasaray, İstanbul'daki lig maçlarında rakibine galibiyet sayısında 29-2 üstünlük kurdu.

Sarı-kırmızılılar, rakibine İstanbul'da yalnızca 2 maçta yenilirken 1 maçta berabere kaldı.

Samsunspor karşısında 90 kez fileleri havalandıran, 23 gol yiyen Galatasaray, son 24 senede sahasında kırmızı-beyazlılarla yaptığı 8 mücadeleyi de kazandı.

- Sarı-kırmızılı ekip, Samsunspor'a karşı çıktığı son 8 lig maçını kazandı

Galatasaray, Süper Lig'de Samsunspor ile oynadığı son 8 müsabakadan galibiyetle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı takım, Samsunspor'un Süper Lig'de yer aldığı 2005-06, 2011-12, 2023-24 ve 2024-25 sezonlarında rakibiyle oynadığı bütün maçları kazandı. Galatasaray, cuma günü galip gelmesi halinde lig tarihinde rakibini ilk kez üst üste 9 kez mağlup edecek.

Samsunspor, son olarak 2004-05 sezonunun ikinci yarısında Galatasaray'ı 2-1 yenmişti.

