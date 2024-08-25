Yüzlerce bisikletçi Gran Fondo Başkent'te pedal çevirdi

Gran Fondo Başkent Bisiklet Yarışı yapıldı.



Bilkent Center'dan startı verilen yarış, 90,9 kilometrelik uzun parkur, 56,6 kilometrelik kısa parkur, tandem ve paralimpik, 4 kategoride düzenlendi.



Farklı yaş gruplarından amatör bisikletçilerin de katıldığı gran fondo yarışını, erkekler uzun parkurda Anton Hrabovskyi (Asperox BikePedia takımı), kadınlar uzun parkurda Şeniz Pamuk (Rise Performance Club) kazandı.



Kısa parkurda ise erkeklerde Melih Taş (Asperox BikePedia), kadınlarda Buse Özlem (ISS Academy) birinci oldu.



Asperox BikePedia takımında yarışan erkekler kısa parkur genel klasman birincisi Melih Taş, 3 yıldır bisiklet sporcusu olduğunu belirterek "İlk yıllarda çok aktif olarak sürmüyordum, gezinti modundaydım. İki yıldır düzenli antrenman programına başladım ve seviyemi yükselttim. Yavaş yavaş da bunun karşılığını alıyorum." diye konuştu.



Caydırıcı yokuşların bulunduğu zor bir yarışı başarıyla tamamlamanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Melih, kariyer planına ilişkin "Bulunduğum konumu çok daha ileri taşımayı planlıyorum. Özellikle kısada kendimi geliştirip uzun parkurda da kürsüye oynamaya çalışacağım." ifadelerini kullandı.



Kadınlar uzun parkurda genel klasmanı 2'nci bitiren Asperox BikePedia takımının sporcularından Gökçe Demirsoy ise "Daha önce koşuyla ilgileniyordum. Bu senenin başında bisiklete başladım. İki aydır Asperox takımıyla birlikteyim. Aslında yeniyim bisiklette, böyle birazcık hızlı bir ilerleme oldu." dedi.



Gökçe, yarışın kendisi için nasıl geçtiği ve hedefleri konusunda ise şunları söyledi:



"Başta yağmur yağınca biraz korktuk ama sorun olmadı. Yollar çok güzeldi. İnişli çıkışlı, tam benlik bir parkurdu. İstediğim gibi geçmedi ama yine de güzeldi. Bundan sonraysa her zaman daha iyisini hedefliyorum. Yurt dışındaki bisikletçilerin seviyesinde olmak istiyorum."





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